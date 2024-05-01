  • 24 мая 202424.05.2024пятница
  • USD90,2486
    EUR97,8788
  • В Тюмени 8..10 С 4 м/с ветер северо-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В пришкольных лагерях Тобольского района летом отдохнут 1,6 тыс. ребят

Общество, 11:58 24 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 600 юных жителей Тобольского района от 6,5 до 17 лет отдохнут в пришкольных лагерях летом 2024 года. Всего будут работать 22 лагеря, из них 12 – в первую смену, 6 - во вторую и 5 - в третью, сообщили в администрации муниципалитета.

Летняя оздоровительная кампания в Тобольском районе начнётся с 1 июня. К 17 пришкольным лагерям будет организован подвоз детей из закрепленных населенных пунктов. В сёлах, где нет лагерей дневного пребывания в июне и августе будет организована деятельность досуговых площадок на базе начальных школ – с пребыванием детей до трех часов.

Семь спортивных и 16 спортивно-досуговых площадок организует районная спортшкола. Для желающих на досуговых площадках будут работать инструкторы по спорту. Планируется по 14 площадок в июле и августе.

В деревнях и сёлах районный центр творчества организует 20 досуговых площадок на время каникул. На этих площадках смогут заниматься 400 детей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# детский летний отдых , Тобольский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:04 24.05.2024На перекрестке Мельникайте и Курской в Тюмени изменилась схема движения
12:53 24.05.2024Сервисами "Комнаты здоровья" в СберБанк Онлайн россияне воспользовались 1,5 млн раз
12:09 24.05.2024Более 400 домов остаются подтопленными в Тюменской области
11:58 24.05.2024В пришкольных лагерях Тобольского района летом отдохнут 1,6 тыс. ребят