В пришкольных лагерях Тобольского района летом отдохнут 1,6 тыс. ребят

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 600 юных жителей Тобольского района от 6,5 до 17 лет отдохнут в пришкольных лагерях летом 2024 года. Всего будут работать 22 лагеря, из них 12 – в первую смену, 6 - во вторую и 5 - в третью, сообщили в администрации муниципалитета.

Летняя оздоровительная кампания в Тобольском районе начнётся с 1 июня. К 17 пришкольным лагерям будет организован подвоз детей из закрепленных населенных пунктов. В сёлах, где нет лагерей дневного пребывания в июне и августе будет организована деятельность досуговых площадок на базе начальных школ – с пребыванием детей до трех часов.

Семь спортивных и 16 спортивно-досуговых площадок организует районная спортшкола. Для желающих на досуговых площадках будут работать инструкторы по спорту. Планируется по 14 площадок в июле и августе.

В деревнях и сёлах районный центр творчества организует 20 досуговых площадок на время каникул. На этих площадках смогут заниматься 400 детей.