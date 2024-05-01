Тюменские эксперты расскажут, как защититься от кибермошенников

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вебинар по личной финансовой безопасности "Кибермошенники и защита от них" пройдет в Тюмени "Точке кипения" 28 мая. Спикером онлайн-мероприятия станет главный инженер отдела безопасности Отделения по Тюменской области Уральского ГУ Банка России Иван Вигурский.

"Финансовая грамотность – навык, который необходим всем людям в 21 веке. Важным фактором процветания финансового мошенничества является недостаточный уровень экономической грамотности у населения", - отмечают организаторы.

Целью проведения вебинара является информирование населения Тюменской области о наиболее распространенных способах дистанционных преступлений. Это поможет защититься от киберкраж и финансовых мошенников, ведь недостаточное понимание в области личных финансов может привести к уязвимости к финансовым мошенничествам.

Начало вебинара в 14 часов. Регистрация по ссылке. Также будет доступна трансляция мероприятия. Возрастное ограничение: 16+