Более 50 школьников и студентов примут участие в хакатоне "IT SaveHealth"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 50 школьников и студентов примут участие III Региональном хакатоне цифровых технологий в здоровьесбережении "IT SaveHealth", который пройдет с 28 по 30 мая в Тюмени. Проекты участников оценит экспертная комиссия в составе представителей ТГМУ, тюменских и федеральных компаний. Призовой фонд хакатона – 200 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Тюменского медуниверситета.

"Несмотря на медицинскую направленность, хакатон – межвузовское междисциплинатрное мероприятие. Оно проводится каждый год, думаю, что наибольшую силу хакатон наберет в рамках Межуниверситетского кампуса в городе Тюмени. В этом году, например, сложилась очень интересная, мощная коллаборация Тюменского медуниверситета с ТИУ, в хакатоне будут участвовать студенты высшей школы цифровых технологий, выразившие высокую заинтересованность в создании цифровых проектов для здравоохранения", - сказала организатор мероприятия, и. о. начальника управления инновационных образовательных форматов и программ Мария Ляпина.

Объединившись в команды, участники будут создавать работоспособные модели решения проблем в области медицины под руководством специалистов-практиков. В течение трех дней им предстоит найти решения трех кейсов от медицинских организаций: "Разработка онлайн-теста для оценки онкологического риска у пациента"; "Оптимизация дистанционного мониторинга показателей здоровья сотрудников предприятия"; "Повышение эффективности инструментов привлечения пациентов в медицинскую организацию"

Познакомиться с заданиями можно на сайте.