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За лето в Тюмени заменят более 8 км тепловых сетей

Общество, 09:20 27 мая 2024

пресс-служба УСТЭК | Фото: пресс-служба УСТЭК

На улице Загородной в Тюмени в мае начались работы по замене 355 метров тепловой сети и 45 метров сети горячего водоснабжения. В этот же период стартовал капитальный ремонт тепломагистрали по улице Максима Горького.

Всего летом 2024 года за счет средств, заложенных в тариф на тепловую энергию, капитально отремонтируют 26 линейных объектов в границах улиц Рижская – Пермякова – Севастопольская; Геологоразведчиков – Пермякова – Тульская; на улице Холодильная и во дворах домов № 5, 7 по ул. Моторостроителей. В общей сложности на 26 участках будет заменено более 8 км тепловых сетей, сообщает пресс-служба УСТЭК.

В рамках благоустройства дворовых территорий будет проведено 14 капитальных ремонтов тепловых сетей в районе ул. 50 лет Октября, на участке улиц 50 лет Октября - Одесская, на ул. Геологоразведчиков, Олимпийская, Мельникайте, Свободы, Московский тракт, Свердлова, Немцова, Малыгина, Попова, Ленина, 50 лет ВЛКСМ.

Для минимизации неудобства для жителей, работы по замене участков трубопроводов специалисты стараются проводить одновременно с проведением гидравлических испытаний тепловых сетей.

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