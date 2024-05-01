Более 250 километров дорог Тюменской области приведут в порядок в 2024 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

170 участков дорог регионального и местного значения отремонтируют в Тюменской области в 2024 году. Дорожные службы приведут в порядок 254,3 км покрытия, рассказал начальник Главного управления строительства региона Павел Перевалов.

Так, будут отремонтированы путепроводы на развязках Верхнего Бора и Казарово на Обходе Тюмени. Подрядные организации восстановят мост через реку Вагай на дороге Аромашево-Кротово-Большое Сорокино и мост через Туру в сторону Метелёво.

В 2023 году благодаря нацпроекту было обновлено покрытие на 140 участках дорог общей протяжённостью 203 км, отремонтированы путепровод на Обходе Тюмени в районе Плеханово и мост через Ишим.

В 2022 году подрядные организации выполнили ремонт 140 участков дорог на протяжении 150 км и заменили покрытие на путепроводах Червишевской и Московской развязок в Тюмени.

"Ежегодно объём выполняемых в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" работ растёт. Это происходит по понятным причинам - количество дорог в регионе ежегодно увеличивается. Качество дорог - это приоритет", - прокомментировал Павел Перевалов.

За пять лет реализации нацпроекта в Тюменской области отремонтировано 1 тыс. 134 км дорог. Это сопоставимо с расстоянием от Тюмени до Казани. Нормативное состояние дорог в Тюменской агломерации выросло с 80 до 84%.