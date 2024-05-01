Уникальную технологию бурения используют при строительстве водопровода в Тюмени

| Фото: пресс-служба ООО "Тюмень Водоканал" | Фото: пресс-служба ООО "Тюмень Водоканал"

Технологию горизонтально-шнекового бурения применяет "Росводоканал Тюмень" при строительстве кольцевого водопровода в Тюмени. Такой метод позволит избежать просадки грунта под тюменской кольцевой автодорогой, сохранить автомагистраль и работать, не препятствуя интенсивному дорожному движению, сообщает пресс-служба тюменского водоканала.

Работы в областном центре проводит башкирская компания. В течение недели они специалисты проложат около 50 метров стальной трубы. Потом работы продолжатся традиционным методом горизонтально-направленного бурения.

"В Тюмени осложняет работу обводненность грунта. Для понижения грунтовых вод мы установили иглофильтры – трубы, длинной 4-6 метров. Они погружаются в грунт и по ним с помощью вакуумных насосов откачивается вода", - рассказал прораб специализированной организации из Уфы Равиль Хайрутдинов.

По словам директора по производству "Росводоканал Тюмень" Дмитрия Бычкова, труба, установленная инновационным методом "продавливания", будет служить футляром для водопроводной трубы. Такая технология применяется, чтобы снизить давление автомагистрали на инженерные коммуникации и продлить срок их службы.

Строительство тюменского кольцевого водопровода, диаметром 1000 мм и протяженностью 14 километров, планируется завершить в 2024 году году. Он соединит магистральные сети, которые транспортируют чистую воду с городских водоочистных сооружений, повысит надежность городской системы водоснабжения и даст новые возможности для развития централизованного водоснабжения в тюменском районе.