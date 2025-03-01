Снег, метель и сильный ветер прогнозируют в Тюменской области 23 марта

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Снег, усиление ветра с порывами 18-23 м/с., метель с ухудшением видимости до 100-200 метров ожидаются в Тюменской области 23 марта и в ночь на 24 марта.

По данным Главного управления МЧС России по Тюменской области, на дорогах возможны снежные заносы и гололедица. Температура воздуха в ночные часы составит от 8 до 10 градусов, днем – до плюс 1.