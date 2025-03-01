В Тюмени концерт "Героям нашего времени" посвятили участникам СВО

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Благотворительный концерт "Героям нашего времени" с участием народного артиста России Николая Баскова состоялся в Тюменской филармонии 22 марта. В 2025 году его посвятили участникам специальной военной операции. Участниками события стали бойцы и их семьи.

В видеообращении зрителей приветствовал секретарь генерального совета всероссийской политической партии "Единая Россия" Владимир Якушев. Он поблагодарил за организацию события правительство Тюменской области и фонд "Золотые ворота Сибири".

"Проект "Герои нашего времени" уже пять лет выполняет особую миссию, дарит праздник тем, кто приходит на помощь людям. Его первые концерты были посвящены подвигу наших врачей, которые сделали все, чтобы остановить эпидемию коронавируса. Сегодня эти мероприятия объединяют не только медицинских работников, но и участников специальной военной операции и их семьи", – сказал Владимир Якушев.

Он подчеркнул, что название проекта напоминает каждому о людях, чей личный подвиг стал неотъемлемой частью истории страны. Особенно приятно, что эти смелые, благородные, сильные и самоотверженные люди находятся сегодня в этом зале, добавил секретарь генсовета "Единой России".

"Благодаря вашему служению наша страна с каждым днем становится сильнее. С такими людьми, как вы, победа будет за нами! Здоровья, успехов и всего самого доброго! Пусть этот концерт подарит самые радостные эмоции", – добавил Владимир Якушев.

В первом блоке зрители насладились яркими выступлениями профессиональных танцоров, музыкантов из Москвы и Казани. Зрителей покорило выступление пятерых чемпионов мира по баяну и аккордеону, которые исполнили попурри из известных композиций "Катюша", "Три танкиста", "Смуглянка" и других.

Во второй части концерта на сцену вышел Народный артист России Николай Басков. Приветствуя зрителей, он сказал, что в Тюмени в последний раз был 15 лет назад.

"Мы сильная, великая страна. Уверен, мы все преодолеем, и наступит золотой век России", – сказал он.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Николай Басков исполнил как свои хиты "Ты неотразима", "Натуральный блондин", "Обниму тебя", "Вишневая любовь", "Тебе одной", так и "Эти глаза напротив" – шлягер, который первым спел Валерий Ободзинский. Певец активно общался с публикой и рассказывал о песнях в промежутках между композициями.

Отметим, уже пятый год фонд "Золотые ворота Сибири" реализует благотворительный проект "Герои нашего времени" по всей стране, выражая сердечную признательность людям, которые ежедневно стоят на страже жизни и здоровья россиян.

Инна Пахомова