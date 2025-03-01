Работы по обустройству территории школы №7 начались в Тобольске

В Тобольске начались работы по преображению школы №7 и ее территории. Как сообщил в своем Telegram-канале глава города Петра Вагин, здесь планируется обустроить спортивное ядро, где появится площадка для сдачи нормативов ГТО, уличные тренажеры, корт.

"Провели обследование всех деревьев, есть аварийные тополя - их уберем. Будем бережно относиться индивидуально к каждому дереву, а после окончания работ появятся новые зеленые насаждения", - рассказал глава Тобольска.

В ближайшее время строителям предстоит сложная работа: переустройство устаревшей теплотрассы и ливнёвки. "Работы много, будет шумно, но это того стоит", - добавил глава города.

Проект реализуется правительством Тюменской области, администрацией города Тобольск и компанией СИБУР в рамках программы "Тобольск настоящий"