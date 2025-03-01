  • 22 марта 202522.03.2025суббота
  • USD84,6400
    EUR91,4262
  • В Тюмени -2..-4 С 1 м/с ветер западный

Работы по обустройству территории школы №7 начались в Тобольске

Общество, 16:44 22 марта 2025

В Тобольске начались работы по преображению школы №7 и ее территории. Как сообщил в своем Telegram-канале глава города Петра Вагин, здесь планируется обустроить спортивное ядро, где появится площадка для сдачи нормативов ГТО, уличные тренажеры, корт.

"Провели обследование всех деревьев, есть аварийные тополя - их уберем. Будем бережно относиться индивидуально к каждому дереву, а после окончания работ появятся новые зеленые насаждения", - рассказал глава Тобольска.

В ближайшее время строителям предстоит сложная работа: переустройство устаревшей теплотрассы и ливнёвки. "Работы много, будет шумно, но это того стоит", - добавил глава города.

Проект реализуется правительством Тюменской области, администрацией города Тобольск и компанией СИБУР в рамках программы "Тобольск настоящий"

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# благоустройство , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:58 22.03.2025В Тюмени концерт "Героям нашего времени" посвятили участникам СВО
19:04 22.03.2025Снег, метель и сильный ветер прогнозируют в Тюменской области 23 марта
18:21 22.03.202524-часовая эстафета в поддержку бойцов СВО стартовала на "Озере Чемпионов"
17:32 22.03.2025В Тюмени отреставрировали купеческую усадьбу на улице Кузнецова

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора