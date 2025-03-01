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В Тюмени отреставрировали купеческую усадьбу на улице Кузнецова

Общество, 17:32 22 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Масштабное обновление завершилось на территории дома купца Александра Карякина на улице Кузнецова в Тюмени. Команда местного предпринимателя Александра Касьянова провела здесь реконструкцию и благоустройство прилегающей территории, пишет "Вслух.ру".

Сооружениям более 150 лет, а соседствующий пристройке дом купца Карякина входит в список культурного наследия. В рамках работ по реконструкции двухэтажной пристройки специалисты провели полную замену кровли, усилили фундамент и каркас стен, восстановили фасад, обустроили стильный декор. Также была смоделирована система водоотведения. В новой пристройке планируется разместить точки для малого бизнеса.

На участке дома проведено благоустройство территории. Установлена подсветка и малые архитектурные формы. Появились пешеходная дорожка, скамейки с вазонами в виде цилиндров, необходимое освещение. Кроме того, объект украсили зеленые насаждения.

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