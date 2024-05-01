11 лучших экспортеров года наградили в правительстве Тюменской области

| Фото: департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области | Фото: департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области

11 предприятий, которые победили в региональном этапе конкурсе "Экспортер года- 2024" наградили в правительстве Тюменской области 24 мая. В их числе компании АПК, производства не сырьевых товаров, компании, выполняющие работы и оказывающие услуги.

"Практически все они относятся к сфере малого и среднего бизнеса и своим примером показывают, что правильно выстроенный процесс приводит к нужному результату. Главная же ценность конкурса, на мой взгляд, заключается в возможности поделиться своим опытом, ошибками и успешными практиками. Это позволяет не только вдохновить других экспортеров, но и получить практические рекомендации от лидеров отрасли", - подчеркнул на награждении заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Экспортер года в промышленности стало предприятие ООО "Армотех". Экспортер года в агропромышленном комплексе - ООО "Заводоуковский маслозавод". Экспортер года в сфере услуг - ООО "Новые технологии севера". Экспортер года в машиностроении - ООО НПО "Базовое машиностроение". Трейдер года - ООО "ЕВРАЗИЯ ИМПЭКС". Экспортер года в готовом продовольствии - ООО "ВИВА".

Лучшая женщина-экспортер - ООО "ОКЕЙЧ". Лучший экспортер в e-commerce – предпринимательница Е. В. Антоненко. Лучший молодой экспортер - ООО "ТюменьНефтеТехнологии". Новая география - ООО "Боровская бумажная компания"

Среди крупных компаний экспортером года в агропромышленном комплексе признано АО "Аминосиб".

По словам Андрея Пантелеева, важную роль в экономике региона играет и созданная в Тюменской области комплексная система поддержки экспортной деятельности, что позволяет предпринимателям успешно продвигать свою продукцию на зарубежные рынки.

Впереди компаний-победителей федеральный тур конкурса и возможность заявить о себе уже в масштабах всей страны, сообщает департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области.