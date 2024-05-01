Почта России открыла межсезонные речные и авиамаршруты в удалённые территории Тюменской области

| Фото: пресс-служба УФПС Тюменской области | Фото: пресс-служба УФПС Тюменской области

Почта России открыла межсезонные речные и авиамаршруты в удалённые территории Тюменской области

В труднодоступные населённые пункты Тобольского и Вагайского районов Тюменской области Почта России использует сезонные способы доставки. В этом году компания уже доставила туда свыше 300 кг почты и товаров первой необходимости с помощью регулярных пассажирских авиаперевозок, а также водного и автомобильного транспорта.

В почтовые отделения с. Лайтамак, д. Ачиры (Тобольский район), а также д. Осиновская (Вагайский район) пенсии, почтовая корреспонденция и подписные издания поступают еженедельно. С апреля по ноябрь для доставки груза сотрудники почты используют регулярные вертолётные рейсы авиакомпании "Ютэйр". На территориях региона, отрезанных от "большой земли" речными преградами, проживает свыше 2 000 человек.

"В Тюменской области почтовая логистика имеет выраженные сезонные особенности. Так, например, в период межсезонья с помощью моторных лодок жителям труднодоступных сёл и деревень мы доставляем почту и продукты. За сезон речной навигации, которая продлится до наступления осенних заморозков, Почта России в регионе выполняет порядка 100 рейсов", ­­­­­­– отметил директор Управления федеральной почтовой связи Тюменской области Сергей Симайченков.

Речной транспорт ежемесячно будет доставлять почту в шесть отдалённых населённых пунктов Тобольского района общей численностью жителей свыше 1 000 человек: д. Иземеть, д. Ишменева, д. Топкинская, д. Вармахли, д. Топкинбашева и д. Янгутум. Маршрут пролегает в притоках р. Иртыш и составляет свыше 900 км.

Также в первых числах мая открылся маршрут протяжённостью около 100 км по о. Большой Уват в Вагайском районе: почту, пенсии, продукты получили более 300 жителей д. Вершинская и д. Веселинская.

На территорию Левобережья: д. Овсянниково, с. Ермаково, д. Ушарово, пос. Сетово почтальоны приезжают еженедельно, преодолевая в общей сложности более 500 км на почтовых машинах с помощью паромной переправы через р. Иртыш.