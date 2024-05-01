В арт-салоне "На Никольской" открылась выставка графики Остапа Шруба

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Торжественное открытие персональной выставки Остапа Шруба "Диалог с самим собой" к 100-летию со дня рождения художника состоялось в арт-салоне "На Никольской" центральной городской библиотеки. Событие прошло в рамках цикла мероприятий культурно-просветительского проекта "Город. Художник. Книга". Посетить выставку можно до 7 июля.

"Для нас это очень важная, знаковая выставка. Потому что Остап Павлович Шруб – художник высочайшего уровня и таланта. Все в этом человеке было необычно, ярко, нестандартно. И сам он был личностью страстной, непредсказуемой, увлекающейся, часто ошибающейся, но умеющей признать свои ошибки. Очень важно обращаться к наследию таких мастеров, их нельзя забывать", - подчеркнула доктор искусствоведения, куратор проекта "Город. Художник. Книга" Наталья Сезёва, приветствуя поклонников творчества Шруба.

Выставочная экспозиция знакомит зрителей с Остапом Шрубом-графиком, лириком, ранимым, лиричным и по-Шрубовски романтичным. Эта камерная выставка создает совершенно иной портрет художника, потому что свои графические работы Остап Шруб практически никому не показывал. На выставке два героя – сам Шруб и его супруга, его муза и вдохновение, посвятившая всю жизнь своему мужу, которого она считала и называла гением. Почти на всех картинах в женских ликах присутствуют иконописные черты любимой женщины мастера.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Наталья Сезева рассказала о творческом пути художника, который приехал в Тюмень в 1960 году. За плечами было Одесское художественное училище, с отличием окончил Ленинградский институт живописи, ваяния и зодчества, после чего ему предложили выбор: остаться в Ленинграде или поехать работать в Тюмень. Он выбрал второе.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

По словам Натальи Сезёвой, Тюмень 1960 года была маленьким провинциальным, захолустным, зеленым, но при этом пыльным городком, где по центральным улицам гоняли на выпас и обратно коров, с небольшими уютными домиками.

"Артистичный, деятельный и яркий человек, Остап Павлович преобразил своим приездом город: выставки, диспуты, обсуждения. Он не принял тюменскую художественную традицию и достаточно жестко прошелся по творчеству местных мастеров. Спустя десятилетия он написал портреты этих художников, исповедался и попросил у них прощения", - рассказала Наталья Сезева и назвала это жестом сильного человека.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В то время приехало много известных художников, Тюмень забурлила. Остап Шруб стал первым мастером перформанса в городе. Он представил инсталляцию – большую многометровую картину, свою дипломную работу: "Священные камни Севастополя". В клубе Дома офицеров возле полотна стояли часовые, играл марш, выступал мастер с пламенной речью, для Тюмени того времени такой формат презентации одной картины стал сенсацией.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В 1960 году он решил пройти по кандальной дороге Тобольского тракта пешком. Шел с рюкзаком восемь дней, планировал пробыть в Тобольске месяц, а остался на целых 10 лет, там он встретил свою любовь Валентину Петровну. Эти годы стали самыми счастливыми в жизни художника. Серия тобольского периода времен молодости и любви пронизана радостью, счастьем и веселым настроением.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Наталья Сезева добавила, что в музее им. Словцова сейчас идет большая ретроспективная выставка памяти Остапа Шруба. Там публике представлены большие тематические картины социальной тематики, гражданского накала и уровня. Выставка мастера как живописца.

Доктор искусствоведения рассказала, что в 1961 году Шруб в числе первых поехал создавать художественную летопись освоения Севера. Тогда он разработал целую программу "Тюменский меридиан" и в течение многих десятилетий выезжал и стоял суровые месячные вахты вместе с нефтяниками, газовиками, буровиками, делал этюды, наброски, работал, как старые мастера, тщательно, годами и даже десятилетиями.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Наталья Сезева готовила последнюю прижизненную выставку мастера, когда он был уже тяжело болен и находился в больнице, согласовывала с ним все детали. Но в день открытия юбилейной экспозиции 6 мая 1999 года в возрасте 75 лет Остапа Шруба не стало.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Через полтора года после смерти ему присвоили звание "Заслуженного художника России".

Добавим, художник-фронтовик Остап Шруб родился на Украине в 1924 году. Участвовал в боях на Украине, в Румынии, Венгрии, Чехословакии. Награжден двумя орденами Отечественной войны, медалью "За взятие Будапешта".

Классикой тюменского искусства стали его картины "Земля и небо", "Борьба и свобода", "Весна Самотлора", "Мальчишки", "Черемухи цвет", "За Большую землю".

Инна Кондрашкина