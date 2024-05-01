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Детские площадки благоустроят в четырех селах Тюменского района

Общество, 15:46 25 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Детские площадки благоустроят в четырех селах Тюменского района. Проекты предложены инициативными группами, а реализованы они будут за счет средств районного и местного бюджетов, предпринимателей и местных жителей, сообщает пресс-служба главы района.

"Самое ценное и важное в нашей жизни – это дети и их здоровье", - отмечают создатели проекта из Горьковки. Благодаря их инициативе на улице Садовой на большой территории планируется создать как детско-спортивную, так и парковую зоны. Здесь установят городок, качели, карусели, песочницу, обустроят спортивное ядро: тренажеры и турники для воркаута, уличный теннисный стол, посадят сосны и разместят новые скамейки, урны.

В Винзилях игровая площадка для детей всех возрастов появится на улице Береговой. Ближайшие игровые площадки сейчас расположены по другую сторону федеральной автодороги. Планируется установить игровые элементы и футбольные ворота. Инициаторы рассчитывают, что площадкой смогут пользоваться около пяти тысяч жителей.

В одном из дворов на ул. Строителей в селе Червишево расширят специально оборудованную площадку для игр и занятий спортом. Инициативная группа предлагает обновить существующие оборудование, а также посадить кусты и установить беседки.

В прошлом году деревня Молчанова отметила большой юбилей – 400-летие. В ней живут более 300 человек, в том числе и дети. Современная игровая площадка важна для их физического и эмоционального развития. Новые элементы для создания комфортного пространства планируют установить на улице Приозерной в третьем квартале 2024 года.

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# благоустройство , детские площадки , Тюменский район

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