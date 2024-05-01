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Тюменский эксперт рассказала о выборе лучшего дивана

Общество, 16:31 25 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тонкости, на которые стоит обратить при выборе дивана, который долго прослужит раскрыла арт-директор студии дизайна интерьера "ДИЗАЙН TO LIFE" Екатерина Островская. По ее словам, первое, что надо проверить – каркас.

"Чтобы оценить качество дивана и его возможности, проверяем каркас, наполнитель и обивку, а также механизм трансформации. Каркас может быть изготовлен из дерева, ЛДСП или металла", – отметила специалист.

Она добавила, что деревянный каркас отличается надежностью и прочностью, с долгим сроком службы. Стоимость такого дивана будет зависеть от качества древесины и степени ее просушки. Некачественно просушенное дерево со временем может деформироваться и начинает неприятно скрипеть. Каркас из ЛДСП – самый бюджетный вариант. У него недолгий срок эксплуатации. Металлические очень прочные и отлично подходят для интерьеров в современном стиле, лофт.

"Наполнитель может быть из поролона и пенополиуретана, а также с пружинными системами. Первые два варианта не самые дорогие, но не очень долговечны и со временем при постоянном использовании могут проседать. Пружины и, например, латексный наполнитель поведут себя гораздо лучше. В случае с латексом, это еще и плюс в копилку экологичности: гипоаллергенный материал не задерживает влагу – значит, не появится плесень", – пояснила Екатерина Островская.

По ее словам, необходимо обратить внимание и на обивку. Сейчас магазины предлагают огромное количество различных тканей с подходящими свойствами и визуальными качествами – водоотталкивающая, "анти-кошка", шенилл, микрофибра, пишет "Тюменская область сегодня".

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