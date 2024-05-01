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Юные тюменские активисты стали волонтерами для детей с инвалидностью

Общество, 18:47 25 мая 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив)

Юные тюменские активисты стали волонтерами для детей с инвалидностью. Такую инициативу реализовал старший отряд профильной смены "Время первых: равные возможности", которая проходит в реабилитационном центре "Родник", сообщает учреждение.

В этом сотрудникам "Родника" с удовольствием помогают ребята из "Движения Первых". Включившись в волонтерскую работу, они провели для детей с инвалидностью интерактивную танцевальную программу. Готовились накануне, выбирали костюмы и писали сценарий. Для родителей, которые приехали на реабилитацию, начинания Первых — это хорошая возможность отдохнуть и переключиться.

"Ребята все очень милые, выполняли задания и очень старались, — рассказала активистка Полина Курочкина. — Дети долго не хотели нас отпускать, обнимали".

Смена Первых продлится в "Роднике" до 26 мая. За это время волонтерами стал также средний отряд. Это подростки 13-14 лет. Профильные смены "Время первых" стартовали одновременно в пяти лагерях: "Ребячьей Республике", Лагере им. Юрия Гагарина, "Алых Парусах" и др.

Отметим, за 26 лет в центре создана мощная реабилитационная база и выработана устойчивая инклюзивная культура. Это не только физическая доступность всего, что есть в "Роднике": доступная среда, включая специализированные уличные площадки, лифты, специальные подъемники и другое оборудование.

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# Движение первых , Родник

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