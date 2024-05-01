Резчик по дереву из Тюмени рассказал об изготовлении уникальных игрушек

| Фото: онлайн реестр ремесленников Тюменской области "Здесь" | Фото: онлайн реестр ремесленников Тюменской области "Здесь"

Молодой мастер, резчик по дереву, столяр-краснодеревщик Тимофей Ишимцев рассказал об изготовлении уникальных игрушек и столярном мастерстве. Ему 26 лет, из которых четыре года он полноценно работает с деревом. Это и столярные работы, и плотницкие и, конечно, резьба. А с начала этого года Тимофей активно начал развивать свою мастерскую и свой бренд игрушек.

| Фото: онлайн реестр ремесленников Тюменской области "Здесь" | Фото: онлайн реестр ремесленников Тюменской области "Здесь"

В резьбу мастер пришел интересной дорогой – через диплом программиста и настольные игры. На первом курсе университета его зацепила резьба, и он пошел на занятия к Святославу Шитову в ДК "Водник". Потом молодой человек нашел компанию по настольным ролевым играм – броски кубика, задания, персонажи, безграничные возможности.

"Дерево всегда живет, причем буквально. Оно впитывает и отдает влагу, сжимается и расширяется – двигается. В мире нет и быть не может двух одинаковых кусков дерева. Каждый кусок дерева подходит исключительно для определенной работы. Например, мастеру надо собрать стул, он смотрит на доски, которые у него есть, и видит: этот кусок пойдет на ножки, вот этот на царги, из этих можно сделать сидушку. И никак иначе. Сделаешь все, как надо, и стул простоит лет 30 без проблем. Будешь бить об пол – при желании не сломаешь. А если подберешь детали неправильно, все рассохнется и потрескается", – объяснил мастер.

| Фото: онлайн реестр ремесленников Тюменской области "Здесь" | Фото: онлайн реестр ремесленников Тюменской области "Здесь"

Молодой человек уверен, что ремесло в регионе обязательно нужно развивать, поскольку Тюмень всегда была городом мастеров, и сделать это можно именно с привлечением молодежи, пишет "Тюменская область сегодня".