  • 26 мая 202426.05.2024воскресенье
  • USD89,7026
    EUR97,0954
  • В Тюмени 10..12 С 3 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Резчик по дереву из Тюмени рассказал об изготовлении уникальных игрушек

Общество, 20:47 25 мая 2024

онлайн реестр ремесленников Тюменской области "Здесь" | Фото: онлайн реестр ремесленников Тюменской области "Здесь"

Молодой мастер, резчик по дереву, столяр-краснодеревщик Тимофей Ишимцев рассказал об изготовлении уникальных игрушек и столярном мастерстве. Ему 26 лет, из которых четыре года он полноценно работает с деревом. Это и столярные работы, и плотницкие и, конечно, резьба. А с начала этого года Тимофей активно начал развивать свою мастерскую и свой бренд игрушек.

онлайн реестр ремесленников Тюменской области "Здесь" | Фото: онлайн реестр ремесленников Тюменской области "Здесь"

В резьбу мастер пришел интересной дорогой – через диплом программиста и настольные игры. На первом курсе университета его зацепила резьба, и он пошел на занятия к Святославу Шитову в ДК "Водник". Потом молодой человек нашел компанию по настольным ролевым играм – броски кубика, задания, персонажи, безграничные возможности.

"Дерево всегда живет, причем буквально. Оно впитывает и отдает влагу, сжимается и расширяется – двигается. В мире нет и быть не может двух одинаковых кусков дерева. Каждый кусок дерева подходит исключительно для определенной работы. Например, мастеру надо собрать стул, он смотрит на доски, которые у него есть, и видит: этот кусок пойдет на ножки, вот этот на царги, из этих можно сделать сидушку. И никак иначе. Сделаешь все, как надо, и стул простоит лет 30 без проблем. Будешь бить об пол – при желании не сломаешь. А если подберешь детали неправильно, все рассохнется и потрескается", – объяснил мастер.

онлайн реестр ремесленников Тюменской области "Здесь" | Фото: онлайн реестр ремесленников Тюменской области "Здесь"

Молодой человек уверен, что ремесло в регионе обязательно нужно развивать, поскольку Тюмень всегда была городом мастеров, и сделать это можно именно с привлечением молодежи, пишет "Тюменская область сегодня".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# мастера , резьба по дереву

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:47 25.05.2024Резчик по дереву из Тюмени рассказал об изготовлении уникальных игрушек
19:43 25.05.2024Тюменцы научатся писать творческие проекты и получат средства на реализацию идей
18:47 25.05.2024Юные тюменские активисты стали волонтерами для детей с инвалидностью
18:17 25.05.2024На федеральной трассе в Абатском районе сняли ограничения по движению