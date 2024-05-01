В Тюмени прошел выпуск молодых специалистов ТВВИКУ

| Фото: t.me/kuharuk_ruslan | Фото: t.me/kuharuk_ruslan

Выпуск молодых специалистов ТВВИКУ прошел на площади Памяти Тюмени 25 мая. На мероприятие были приглашены родные и близкие выпускников, представители органов власти. Молодых прапорщиков с этим большим событием в их жизни поздравили и вручили дипломы начальник ТВВИКУ, генерал-майор Дмитрий Евмененко, глава города Тюмени Руслан Кухарук и депутат тюменской областной думы Андрей Артюхов.

"Профессия Защитника Отечества — достойный выбор жизненного пути. ТВВИКУ одно из престижных учебных заведений, которое по праву считается кузницей кадров военных инженеров в стране. На протяжении всей истории выпускники военного вуза с достоинством и честью выполняют воинский долг, обеспечивают безопасность России и отстаивают национальные интересы", - рассказал в глава Тюмени Руслан Кухарук в своем Telegram-канале.

Он отметил, что сегодня выпускники ТВВИКУ на передовой самоотверженно освобождают мир от нацистской чумы, как это делали в Великую Отечественную войну их деды и прадеды. Сотни солдат и офицеров инженерных войск за проявленное мужество и героизм награждены высокими государственными наградами.

Завершилось мероприятие уже ставшим традиционным ритуалом – выпускники прошли по площади и подбросили в небо на счастье и удачу монеты и головные уборы.

Видео из Telegram-канала главы города Тюмени Руслана Кухарука.