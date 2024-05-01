  • 26 мая 202426.05.2024воскресенье
  • USD89,7026
    EUR97,0954
  • В Тюмени 8..10 С 4 м/с ветер северо-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Работы на сетях ЖКХ проведут в Уватском районе

Общество, 18:00 26 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Промывку, опрессовку системы теплоснабжения, подготовительные и ремонтные работы на сетях, диагностику оборудования в котельных проведут на сетях ЖКХ в Уватском районе. Летом в сёлах заменят насосы на водозаборах, отремонтируют станции водоочистки и водонапорных башен, сообщает пресс-служба администрации Уватского района.

"Погода в этом году непредсказуемая, никто точно не скажет, в каких числах осенью наступят низкие температуры и начнётся отопительный сезон, поэтому времени на раскачку нет. Главным итогом отопительного сезона считаю то, что обошлись без серьезных аварий, а те небольшие, которые возникали, наши коммунальщики ликвидировали в кратчайшие сроки", сказал директор муниципального предприятия "Туртасское КП" Андрей Быков.

Добавим, также в Уватском районе разрабатывают проектно-сметную документацию на строительство водопровода на одной из улиц в п. Туртас.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ЖКХ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:02 26.05.2024Почта России открыла межсезонные речные и авиамаршруты в удалённые территории Тюменской области
18:00 26.05.2024Работы на сетях ЖКХ проведут в Уватском районе
17:02 26.05.2024Мастер-классы, викторины ждут тоболяков в День защиты детей
16:01 26.05.2024Сотрудники ГИБДД проведут профилактическую работу на трассах Тюменской области