Работы на сетях ЖКХ проведут в Уватском районе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Промывку, опрессовку системы теплоснабжения, подготовительные и ремонтные работы на сетях, диагностику оборудования в котельных проведут на сетях ЖКХ в Уватском районе. Летом в сёлах заменят насосы на водозаборах, отремонтируют станции водоочистки и водонапорных башен, сообщает пресс-служба администрации Уватского района.

"Погода в этом году непредсказуемая, никто точно не скажет, в каких числах осенью наступят низкие температуры и начнётся отопительный сезон, поэтому времени на раскачку нет. Главным итогом отопительного сезона считаю то, что обошлись без серьезных аварий, а те небольшие, которые возникали, наши коммунальщики ликвидировали в кратчайшие сроки", сказал директор муниципального предприятия "Туртасское КП" Андрей Быков.

Добавим, также в Уватском районе разрабатывают проектно-сметную документацию на строительство водопровода на одной из улиц в п. Туртас.