Третье место занимает уровень зарплат преподавателей Тюменской области в УФО

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Третье место занимает уровень заработка у преподавателей Тюменской области в УФО и выше общероссийского показателя в 2023 году. Региональные учителя в среднем зарабатывали 57 тыс. 709 руб. Традиционно по зарплатам лидируют ЯНАО и ХМАО-Югра, где педагогам общего образования платили 128 тыс. 14 руб. и 89 тыс. 134 руб. соответственно.

Как сообщает "Вслух.ру" преподаватели учреждений среднего профессионального образования получали 59 тыс. 760 руб. При этом не учитывались надбавки за кураторство 5 тыс. рублей в месяц. Преподаватели вузов в среднем получали 115 тыс. 910 руб., это второе место после ХМАО-Югры с показателем 178 тыс. 638 руб. Однако ниже общероссийского показателя — 124 тыс. 946 руб.