Сотрудники ГИБДД проведут профилактическую работу на трассах Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Профилактическую работу на федеральных и региональных автодорогах Тюменской области в преддверии периода летних отпусков проведут сотрудники Госавтоинспекции. Они вместе с представителями "Уралуправтодорора" вручат водителям памятки и листовки, информирующие об опасных нарушениях ПДД и соблюдении правил безопасности при следовании на дальние дистанции, сообщает пресс-служба ведомства.

"Госавтоинспекция предпринимает вместе с органами власти дополнительные меры безопасности на федеральных автодорогах. В преддверии лета провели ротацию камер на дорогах, увеличили число нарядов ДПС на наиболее интенсивных направлениях за счет экипажей специализированного взвода, выезжающих на самые аварийные участки для оказания помощи", - сказал руководитель Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер

Интенсивность движения по федеральной трассе Тюмень-Ханты-Мансийск в районе Тобольска сейчас составляет более девяти тыс. автомобилей в сутки, по федеральной автодороге Тюмень-Омск в районе Ишима – почти три тыс. автомобилей. В ближайшее время эти показатели могут вырасти более, чем на треть за счет отпускников, проезжающих транзитом через территорию региона. Автоинспекторы стараются предупредить каждого из водителей о необходимости избегать опасных маневров и чаще отдыхать на трассах.