  • 26 мая 202426.05.2024воскресенье
  • USD89,7026
    EUR97,0954
  • В Тюмени 12..14 С 5 м/с ветер северо-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Сотрудники ГИБДД проведут профилактическую работу на трассах Тюменской области

Общество, 16:01 26 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Профилактическую работу на федеральных и региональных автодорогах Тюменской области в преддверии периода летних отпусков проведут сотрудники Госавтоинспекции. Они вместе с представителями "Уралуправтодорора" вручат водителям памятки и листовки, информирующие об опасных нарушениях ПДД и соблюдении правил безопасности при следовании на дальние дистанции, сообщает пресс-служба ведомства.

"Госавтоинспекция предпринимает вместе с органами власти дополнительные меры безопасности на федеральных автодорогах. В преддверии лета провели ротацию камер на дорогах, увеличили число нарядов ДПС на наиболее интенсивных направлениях за счет экипажей специализированного взвода, выезжающих на самые аварийные участки для оказания помощи", - сказал руководитель Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер

Интенсивность движения по федеральной трассе Тюмень-Ханты-Мансийск в районе Тобольска сейчас составляет более девяти тыс. автомобилей в сутки, по федеральной автодороге Тюмень-Омск в районе Ишима – почти три тыс. автомобилей. В ближайшее время эти показатели могут вырасти более, чем на треть за счет отпускников, проезжающих транзитом через территорию региона. Автоинспекторы стараются предупредить каждого из водителей о необходимости избегать опасных маневров и чаще отдыхать на трассах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ГИБДД Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:02 26.05.2024Мастер-классы, викторины ждут тоболяков в День защиты детей
16:01 26.05.2024Сотрудники ГИБДД проведут профилактическую работу на трассах Тюменской области
15:03 26.05.2024Молодых тюменцев приглашают поучаствовать в форуме "Область будущего" в Липецке
14:03 26.05.2024Третье место занимает уровень зарплат преподавателей Тюменской области в УФО