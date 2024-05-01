Сайт с достижениями Тюменской области запустили к 80-летию региона

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Платформу тюменскаяобласть.рф запустили к 80-летию региона. На сайте расскажут обо всех достижениях, выдающихся земляках и знаковых событиях. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Полвека назад здесь развернулась Всесоюзная ударная комсомольская стройка Тобольского нефтехимического комбината. И символично, что именно сегодня стартовал обратный отсчёт до празднования 80-летнего юбилея Тюменской области", - уточнил глава региона.

Отметим, что старт празднованию значимой даты дан в Тобольске 25 мая.