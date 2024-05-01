  • 26 мая 202426.05.2024воскресенье
  • USD89,7026
    EUR97,0954
  • В Тюмени 10..12 С 3 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Сайт с достижениями Тюменской области запустили к 80-летию региона

Губернатор, 20:36 25 мая 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Платформу тюменскаяобласть.рф запустили к 80-летию региона. На сайте расскажут обо всех достижениях, выдающихся земляках и знаковых событиях. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Полвека назад здесь развернулась Всесоюзная ударная комсомольская стройка Тобольского нефтехимического комбината. И символично, что именно сегодня стартовал обратный отсчёт до празднования 80-летнего юбилея Тюменской области", - уточнил глава региона.

Отметим, что старт празднованию значимой даты дан в Тобольске 25 мая.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Моор

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:07 25.05.2024Фотовыставку в Тобольске посвятили соседству промышленности и природы
20:36 25.05.2024Сайт с достижениями Тюменской области запустили к 80-летию региона
17:54 25.05.2024Тобольский многопрофильный техникум станет опорным для нефтехимической отрасли
17:40 25.05.2024Александр Моор на 50-летии тобольской нефтехимии дал старт празднованию 80-летия Тюменской области