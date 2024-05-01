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Владимир Якушев поздравил предпринимателей УФО с профессиональным праздником

Общество, 10:24 26 мая 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Полномочный представитель президента РФ в УФО Владимир Якушев поздравил предпринимателей с профессиональным праздником. Количество субъектов МСП в регионах УФО составляет почти 540 тыс. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 20 тыс. субъектов. Всего в сфере предпринимательства в округе заняты более двух млн человек, сообщает пресс-служба полпреда.

"Поддержка предпринимательства – приоритет государственной политики России. В регионах Уральского федерального округа органы власти стараются создать максимально комфортные условия для ведения бизнеса. Прислушиваются к пожеланиям предпринимателей и помогают им справляться со сложностями. Поддерживают инициативы и стимулируют развитие бизнеса", - сказал полпред.

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# Владимир Якушев , предпринимательство

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