Владимир Якушев поздравил предпринимателей УФО с профессиональным праздником

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Полномочный представитель президента РФ в УФО Владимир Якушев поздравил предпринимателей с профессиональным праздником. Количество субъектов МСП в регионах УФО составляет почти 540 тыс. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 20 тыс. субъектов. Всего в сфере предпринимательства в округе заняты более двух млн человек, сообщает пресс-служба полпреда.

"Поддержка предпринимательства – приоритет государственной политики России. В регионах Уральского федерального округа органы власти стараются создать максимально комфортные условия для ведения бизнеса. Прислушиваются к пожеланиям предпринимателей и помогают им справляться со сложностями. Поддерживают инициативы и стимулируют развитие бизнеса", - сказал полпред.