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В Тюменской области заработала горячая линия по вопросам отдыха и туризма

Общество, 16:19 27 мая 2024

visittyumen.ru | Фото: visittyumen.ru

Горячая линия по вопросам защиты прав потребителей туристских услуг начала работать в Тюменской области. С 27 мая по 7 июня на вопросы жителей ответят специалисты регионального управления Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Проконсультироваться по вопросам качества и безопасности предоставления услуг отдыха и туризма можно по телефонам регионального управления Роспотребнадзора: 8 (3452) 20-34-56, 69-67-83. Часы работы горячей линии: с понедельник по четверг с 9 до 18 часов, в пятницу с 9 часов до 16 часов 45 минут.

В Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области можно обратиться по телефону: 8 (3452) 68-48-94. Часы работы горячей линии: с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в пятницу с 8 часов до 14 часов 30 минут.

Для жителей муниципальных районов области работают горячие линии в территориальных отделах Управления Роспотребнадзора. Уточнить их можно по ссылке.

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# Роспотребнадзор , туризм

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