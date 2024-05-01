Две мечети возводят в селах Вагайского района

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Две мечети возводят в селах Вагайского района. Одну хотят открыть в конце 2024 года, другую — в 2025 году.

Вопрос о возведении мечетей в с. Вагай подняли в 2016 году. "Тогда на собрании задались вопросом, какую мечеть будем строить, начали смотреть разные варианты. Нам приглянулась одна мечеть в Тамбове. Связался с местным муфтием, попросил поделиться своим проектом. Мы немного изменили его под наши, северные условия, добавили карнизы", — прокомментировал представитель местной мусульманской религиозной организации с. Вагай Руфат Рамазанов.

Проект готовили до 2021 года. После экспертизы получили разрешение на строительство. Летом 2021 года был подготовлен фундамент. 2022-2023 годы ушли на установку стен, кровли, окон, минарета и полумесяцев. В 2024 году в здании планируют завершить внутреннюю отделку, подключить отопление, привести в соответствие документы. Мечеть хотят открыть к Новому году.

Строительство молитвенного сооружения ведут и в с. Куларовское — в 20 км от Вагая. Раньше здесь стояла старая мечеть, которую возвели из бруса в 1995 году. Северная сторона и пол сгнили, потолок провис. Нужно было новое здание, поскольку ближайшая мечеть находится в 35 км. С документами и подготовкой проекта была долгая история. Строительство началось в 2022 году. Мечеть возводят на пожертвование жителей села и близлежащих населенных пунктов, гостей, предпринимателей.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Работы еще много как по внутренней отделке, так и снаружи. Нужно утеплить, обшить стены, установить минарет, поставить ворота, благоустроить территорию. Объем большой. В этом году постараемся сделать как можно больше. Плюс нужно проводить газопровод, там тоже свои сроки", — поделился председатель местной мусульманской организации, имам села Куларовское Ахмет Ишмухаметов.

Мечеть в этом селе планируют открыть уже в 2025 году.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин