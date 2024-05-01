Более 100 парковочных мест обустроят на ул. Барнаульской в Тюмени

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Более 100 парковочных мест в районе медицинского учреждения и экопарка появятся на улице Барнаульской в Тюмени. Сейчас на участке от ул. Аккумуляторная до Обход города Тюмени протяженностью 2,5 км продолжаются ремонтные работы, сообщает администрация города.

К фрезерованию дорожного полотна на улице Барнаульской подрядчик приступил в начале мая. Специалисты сняли старый слой асфальтобетонного покрытия площадью порядка 34 тыс. 287 кв. метров, произвели выборку грунта в местах деформации и устройство подстилающих слоёв из песка с уплотнением. Параллельно осуществляют работы по частичному ремонту тротуаров, замене бордюрного камня.

Отметим, работа ведется в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". В этом году подрядные организации также приведут в нормативное состояние проезжую часть на участках улиц Льва Толстого (ул. Пролетарская – ул. Луначарского) и Профсоюзной (ул. 50 лет Октября – ул. Дружбы).