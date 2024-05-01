Более 500 человек посетили площадку тобольского экодома в День химика

| Фото: Тюменское экологическое объединение | Фото: Тюменское экологическое объединение

Более 500 человек посетили интерактивную площадку от тобольского экодома в День химика. На Базарной площади работала мобильная версия популярного мультицентра, сообщает Тюменское экологическое объединение.

На месте была организована интерактивная площадка с экоактивностями. Всего за несколько часов её посетили более 500 человек. Особенно гостей привлекла мастерская переработки, где каждый желающий мог из вторичных материалов создать сувениры.

В мобильном экодоме любой желающий мог не только познакомиться с чудесами переработки, а также поучаствовать в викторине с экопризами. Напомним, День химика был приурочен к 190-летию Дмитрия Менделеева и 50-летию тобольской нефтехимии.