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Более 500 человек посетили площадку тобольского экодома в День химика

Общество, 17:14 27 мая 2024

Тюменское экологическое объединение | Фото: Тюменское экологическое объединение

Более 500 человек посетили интерактивную площадку от тобольского экодома в День химика. На Базарной площади работала мобильная версия популярного мультицентра, сообщает Тюменское экологическое объединение.

На месте была организована интерактивная площадка с экоактивностями. Всего за несколько часов её посетили более 500 человек. Особенно гостей привлекла мастерская переработки, где каждый желающий мог из вторичных материалов создать сувениры.

В мобильном экодоме любой желающий мог не только познакомиться с чудесами переработки, а также поучаствовать в викторине с экопризами. Напомним, День химика был приурочен к 190-летию Дмитрия Менделеева и 50-летию тобольской нефтехимии.

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# Тобольск , экодом

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