В тюменском вузе разрешили пользоваться нейросетью при работе над дипломом

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюмеснкая линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюмеснкая линия"

Право студентов в выпускных квалификационных работах использовать нейросеть подтвердил ученый совет Тюменского государственного университета. Об этом сообщил ректор ТюмГУ Иван Романчук в своем Telegram-канале.

"Контент, созданный искусственным интеллектом, студент критически оценивает, обосновывает, анализирует и перерабатывает. Прозрачность и количество ИИ в дипломе отслеживается "Антиплагиатом". Ровно год назад сервис запустил функцию распознавания сгенерированных текстов. Тестирование показало, что она действительно работает", - пояснил ректор.

Эта возможность будет закреплена в официальных документах вуза. Написании текстов ВКР допускаются инструменты генеративного искусственного интеллекта. При этом студент обязан будет заявить об использовании ИИ в своей работе и описать используемую модель. Кроме того, подтвердить полученную информацию ссылками на надежные источники. А также соблюдать этические нормы и законодательство об авторском праве.

"Сегодня — исторический день, мы вступаем в новую эпоху образования. Перестаем воевать с ветряными мельницами", такую оценку принятому решению дал Иван Романчук.