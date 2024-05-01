Тюменцев приглашают на Уральский просветительский форум "Защитники Отечества"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Югра представит на Уральском просветительском форуме "Защитники Отечества", который пройдет в Екатеринбурге 30 мая, проект "Доброслужащий". О проекте, объединившим государственных и муниципальных служащих добрыми делами и участием в благотворительных акциях, на форуме расскажет первый заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Алексей Шипилов.

Уральский просветительский форум "Защитники Отечества" пройдет в мультимедийной студии общества "Знание" под председательством полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Владимира Якушева в рамках Совета по патриотическому воспитанию граждан, сообщает пресс-служба полпредства.

Заместитель генерального директора Российского общества "Знание" Георгий Будный расскажет на форуме о просветительской деятельности организации в новых регионах.

Председатель АНО "Гуманитарный добровольческий корпус" Эдуард Логинов презентует проекты, которые организация реализует во время гуманитарных миссий: это работа в военных госпиталях в Воронеже и Ростове, раздача горячего питания, хлеба и предметов первой необходимости мирным жителям новых территорий, а также доставка адресных посылок военнослужащим на передовую.

Разработчик FPV-дрона "Упырь" Владимир Ткачук расскажет о возможностях боевого беспилотника, который был создан в Свердловской области на пожертвования, собранные через телеграмм-каналы.

"Важно, что на основной площадке Российского общества "Знание" в Екатеринбурге состоится открытый диалог о том, как сегодня можно помогать Донбассу – от просветительской деятельности на наших исторических территориях и волонтерской помощи людям до создания дронов, – отметил руководитель управления по развитию УФО Российского общества "Знание" Иван Попп. - Каждый из приглашенных выступающих имеет огромный опыт в этой деятельности, и представит ведущие проекты, в которых могут участвовать все молодые люди нашего федерального округа".

Участие в мероприятии бесплатное, необходима предварительная регистрация на сайте Российского общества "Знание".

К трансляции можно присоединиться 30 мая в группе Российского общества "Знание" Вконтакте.