Казанская икона Божией Матери прибудет в Тюмень

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Встреча Казанской иконы Божией Матери состоится у стен Свято-Троицкого мужского монастыря 31 мая в 9 часов. Здесь образ будет находиться до 18 часов 1 июня, сообщает информационный центр правительства региона.

Приложиться к Казанской иконе Богородицы можно будет в Троицком соборе 31 мая до 20 часов, 1 июня с 8 до 18 часов.

Шествие образа по России началось 6 мая, в день памяти великомученика Георгия Победоносца, после молебного пения о Победе, которое совершил Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

По благословению предстоятеля Русской православной церкви святыня посетит десятки городов России, где верующие смогут поклониться Казанской иконе и помолиться Пресвятой Богородице о бойцах и их победоносном возвращении домой.