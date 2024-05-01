Более 80 пожарных и спасателей соревнуются за звание лучших в Тюмени

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Более 80 пожарных и спасателей принимают участие во Всероссийских соревнованиях МЧС по пожарно-спасательному спорту "Мемориал М.А. Федорова", которые проходят в Тюмени. Съехались сборные из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Свердловской области, Республики Башкортостан, Пермского края и две команды из Уральского института МЧС России, сообщает администрация города.

Семь команд меряются силами в подъеме штурмовой лестницы, пожарной эстафете, "боевом развертывании" и на 100-метровой полосе препятствий. Индивидуальные результаты идут в общекомандный зачет.

“Все коллективы сильны. Уверен, победят самые быстрые, опытные и находчивые. А мы болеем за своих!” — поделился первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Тюменской области Владимир Закутаев.

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Приободрил участников соревнований и пожелал победу сильнейшим главный федеральный инспектор по Тюменской области в Уральском Федеральном округе Дмитрий Кузьменко.

Как сказал заместитель главы Тюмени Петр Вагин, пожарных и спасателей готовят, чтобы они в любую минуту могли мобилизовать свои силы и справиться со стихией, спасти людей. “Уверен, что вы проявите лучшие спортивные качества, ваши команды станут еще сплоченнее, а все вместе мы эффективнее будем выполнять поставленные задачи”, – добавил Петр Вагин.

Соревнования продолжатся до 30 мая. Участникам еще предстоит преодолеть полосу препятствий и провести "боевое развертывание".

Соревнованиям уже много лет. Они названы в честь тренера сборной команды Тюменской области по пожарно-спасательному спорту с 1986 по 2001 год Михаила Федорова, благодаря которому она стала одной из самых сильных в России.