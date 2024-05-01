Контроль за энергообъектами в связи со штормовым предупреждением усилили в Тюменской области

| Фото: из Telegram-канала Россети Тюмень | Фото: из Telegram-канала Россети Тюмень

Контроль за энергообъектами в связи со штормовым предупреждением усилили в Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

На территории региона 28 и 29 мая прогнозируется очень сильный ветер с порывами 25 м/с и выше.

К ликвидации последствий возможных нарушений электроснабжения готовы 117 бригад в составе более 440 специалистов и 130 единиц техники. При необходимости энергетики задействуют 54 резервных источника электроснабжения суммарной мощностью почти 11 МВт.

Сообщить о нарушениях электроснабжения или замеченных повреждениях энергообъектов можно по номеру единого контакт-центра Россети Тюмень: 8-800-220-0-220.