В районе Дома Печати в Тюмени реконструируют участок трубопровода тепловой сети

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Участок трубопровода тепловой сети реконструируют в районе улиц 50 лет Октября и Немцова в Тюмени. Работу на этом объекте подрядчик начал 15 мая. Окончание технологической части намечено на 11 июля. Благоустройство завершат к 30 июля.

"Реконструируем тепловую сеть диаметром 325 миллиметров протяженностью 384 метра. На этом объекте восстанавливаем перемычку между разными участками тепловых сетей для того, чтобы обеспечить надежность переподключения в случае необходимости", — сказала директор по капитальному строительству и ремонту АО "УСТЭК" Вера Маторыгина.

На сегодняшний день используются стальные трубы, покрытые полиэтиленовой оболочкой. Это стандарт, позволяющий обеспечить надежное теплоснабжение. С момента закладки старых труб прошел уже не один десяток лет. Они пришли в негодность, отсутствовала защита. Эти трубы сдадут на металлолом.

Вблизи места работ ни один жилой дом не отключен от теплоснабжения. Перебои жители расположенных в этом районе домов могут почувствовать, когда будет осуществляться переподключение в тепловых камерах. Это продлится не больше пяти дней.

В связи в ремонтными работами с 21 по 24 июня планируется перекрыть часть улицы Профсоюзной.

"Довольно сложное перекрытие, поскольку улица широкая, здесь много подземных коммуникаций. Просим жителей набраться терпения, постараемся уложиться в три дня", — добавила Вера Маторыгина.

Отметим, в 2024 году ремонты и реконструкции пройдут на 56 объектах теплоснабжения в Тюмени.

Инна Пахомова