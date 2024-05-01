  • 29 мая 202429.05.2024среда
  • USD88,4375
    EUR96,2383
  • В Тюмени 9..11 С 5 м/с ветер западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В районе Дома Печати в Тюмени реконструируют участок трубопровода тепловой сети

Общество, 15:54 29 мая 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Участок трубопровода тепловой сети реконструируют в районе улиц 50 лет Октября и Немцова в Тюмени. Работу на этом объекте подрядчик начал 15 мая. Окончание технологической части намечено на 11 июля. Благоустройство завершат к 30 июля.

"Реконструируем тепловую сеть диаметром 325 миллиметров протяженностью 384 метра. На этом объекте восстанавливаем перемычку между разными участками тепловых сетей для того, чтобы обеспечить надежность переподключения в случае необходимости", — сказала директор по капитальному строительству и ремонту АО "УСТЭК" Вера Маторыгина.

На сегодняшний день используются стальные трубы, покрытые полиэтиленовой оболочкой. Это стандарт, позволяющий обеспечить надежное теплоснабжение. С момента закладки старых труб прошел уже не один десяток лет. Они пришли в негодность, отсутствовала защита. Эти трубы сдадут на металлолом.

﻿

Вблизи места работ ни один жилой дом не отключен от теплоснабжения. Перебои жители расположенных в этом районе домов могут почувствовать, когда будет осуществляться переподключение в тепловых камерах. Это продлится не больше пяти дней.

В связи в ремонтными работами с 21 по 24 июня планируется перекрыть часть улицы Профсоюзной.

"Довольно сложное перекрытие, поскольку улица широкая, здесь много подземных коммуникаций. Просим жителей набраться терпения, постараемся уложиться в три дня", — добавила Вера Маторыгина.

Отметим, в 2024 году ремонты и реконструкции пройдут на 56 объектах теплоснабжения в Тюмени.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# реконструкция , тепловые сети , УСТЭК

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:13 29.05.2024Тюменский филармонический оркестр примет участие в торжествах к 150-летию Елены Гнесиной
17:01 29.05.2024Популярность самокатов у тюменцев в мае выросла в три раза
16:49 29.05.2024В схему движения маршрута № 57д в Тюмени добавят новую остановку
16:16 29.05.2024330 домов дезинфицировали после паводка в районах Тюменской области