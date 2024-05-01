Капитан ФК "Тюмень" продлил контракт

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Трудовое соглашение с ФК "Тюмень" продлил капитан команды Александр Коротаев. У многих игроков контракты завершились. Сейчас спортсмены ушли в отпуск.

15 июня коллектив соберётся для подготовки к новому сезону. В планах – товарищеские матчи с географическими соседями, сообщает пресс-служба клуба.

Добавим, что в расположение своих клубов из "Тюмени"" вернулись арендованные футболисты – Евгений Болотов ("Оренбург"), Денис Самойлов ("Енисей"), Евгений Татаринов ("Урал"), Илья Москаленчик ("Зенит") и Виталий Шитов ("Спартак").