  • 29 мая 202429.05.2024среда
  • USD88,4375
    EUR96,2383
  • В Тюмени 9..11 С 5 м/с ветер западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Капитан ФК "Тюмень" продлил контракт

Спорт, 16:38 29 мая 2024

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Трудовое соглашение с ФК "Тюмень" продлил капитан команды Александр Коротаев. У многих игроков контракты завершились. Сейчас спортсмены ушли в отпуск.

15 июня коллектив соберётся для подготовки к новому сезону. В планах – товарищеские матчи с географическими соседями, сообщает пресс-служба клуба.

Добавим, что в расположение своих клубов из "Тюмени"" вернулись арендованные футболисты – Евгений Болотов ("Оренбург"), Денис Самойлов ("Енисей"), Евгений Татаринов ("Урал"), Илья Москаленчик ("Зенит") и Виталий Шитов ("Спартак").

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ФК Тюмень , футбол

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:38 29.05.2024Капитан ФК "Тюмень" продлил контракт
13:20 29.05.2024Тюменский ХК "Рубин" пополнил нападающий
08:43 29.05.2024Отборочный этап всероссийской спартакиады СК РФ пройдет в Тюменской области
10:57 28.05.2024ХК "Рубин" пополнил состав новым защитником