Популярность самокатов у тюменцев в мае выросла в три раза

| Фото: Светланы Емельяновой (МегаФон) | Фото: Светланы Емельяновой (МегаФон)

Более чем в три раза увеличилась популярность сервисов кикшеринга среди тюменцев в мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Жители области активно арендуют самокаты как в своем регионе, так и в путешествиях – трафик на сайты проката, которые работают за пределами Урала, с начала мая вырос в 2,8 раза. К такому выводу пришли аналитики МегаФона на основе изучения обезличенных данных абонентов.

По динамике востребованности сервисов кикшеринга Тюменская область стал лидером в УФО, а по количеству пользователей - второй после Свердловской области. Жители других городов Урала также стали чаще интересоваться арендой самокатов. Так, в Екатеринбурге объем трафика увеличился в 2,6 раза, а Челябинске – в 1,6. Любопытно, что наибольшее внимание к аренде самокатов среди тюменцев наблюдается по вторникам и субботам, самым свободным днем, как правило, становится воскресенье.

В целом по России трафик популярных сервисов по аренде электросамокатов за первые две недели этого месяца вырос на 15 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а число пользователей таких платформ увеличилось более чем на 26 %.

На сегодня ядро аудитории рынка кикшеринга составляют абоненты 25-44 лет, на которых приходится порядка 55 % от всех пользователей данных сервисов. Однако тренд сместился в сторону более возрастной публики — россияне 45+ все чаще берут самокаты в аренду и впервые обошли зумеров (до 25 лет), вытеснив эту группу на третье место по размеру аудитории. За год число пользователей кикшеринга старше 45 лет выросло на 48 %, в то время как число абонентов 25-44 лет — лишь на 15 %.

Чаще арендовать электросамокаты все еще предпочитают мужчины (54 %), однако их преобладание заметно снизилось: доля женской аудитории с 39 % за год выросла до 46 %. Наибольшую активность в сервисах кикшеринга проявляют жители Москвы, Санкт-Петербурга, Саратовской и Самарской области, а также Краснодарского края. На эти пять регионов приходится около половины от всех гигабайт, потраченных в приложениях аренды электросамокатов.