  • 30 мая 202430.05.2024четверг
  • USD89,2589
    EUR96,8910
  • В Тюмени -1..1 С 1 м/с ветер северо-восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Самый длинный шашлык в России приготовят в Тюмени

Экономика, 18:08 29 мая 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

438-метровый шашлык приготовят в Тюмени на набережной Туры 20 июля. Посвятят достижение 80-летию региона.

"Выбрали курицу, потому что Тюмень - многонациональный город. А это универсальное мясо. Рецепт маринада держат в секрете шеф-повара, но известно, что в основе -грузинские специи и щепотка любви. Событие пройдет у "Конторы пароходства" на нижнем ярусе набережной. На рекорд идёт ресторан "Сами Сусами" бизнес-экосистемы "Соболев Альянс" при поддержке администрации города. Два года назад во Владивостоке был установлен рекорд в 266 метров. Мы решили его побить почти в два раза", - рассказали корреспонденту ИА "Тюменская линия" представители грузинского дома "Сами Сусами" на форуме "Мой бизнес. Земля больших семей" 29 мая.

Шампур уже сделали на тюменском предприятии, заказано и необходимое количество мангалов. Рекорд зарегистрирует эксперт Книги рекордов Гиннесса. Компания уже подписала договор. Специалист сделает замеры, зафиксирует факт и установления нового российского рекорда.

Оксана Корнеенкова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# День города , Книга рекордов Гиннеса , рестораны

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:08 29.05.2024Самый длинный шашлык в России приготовят в Тюмени
17:24 29.05.2024134,6 км железнодорожных путей обновят в Тюменской области
16:27 29.05.2024Сбер помогает бизнесу устранить нарушения по 115-ФЗ
15:10 29.05.2024Участок тепломагистрали на улице Максима Горького в Тюмени приведут в порядок к 20 августа