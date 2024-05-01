Самый длинный шашлык в России приготовят в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

438-метровый шашлык приготовят в Тюмени на набережной Туры 20 июля. Посвятят достижение 80-летию региона.

"Выбрали курицу, потому что Тюмень - многонациональный город. А это универсальное мясо. Рецепт маринада держат в секрете шеф-повара, но известно, что в основе -грузинские специи и щепотка любви. Событие пройдет у "Конторы пароходства" на нижнем ярусе набережной. На рекорд идёт ресторан "Сами Сусами" бизнес-экосистемы "Соболев Альянс" при поддержке администрации города. Два года назад во Владивостоке был установлен рекорд в 266 метров. Мы решили его побить почти в два раза", - рассказали корреспонденту ИА "Тюменская линия" представители грузинского дома "Сами Сусами" на форуме "Мой бизнес. Земля больших семей" 29 мая.

Шампур уже сделали на тюменском предприятии, заказано и необходимое количество мангалов. Рекорд зарегистрирует эксперт Книги рекордов Гиннесса. Компания уже подписала договор. Специалист сделает замеры, зафиксирует факт и установления нового российского рекорда.

Оксана Корнеенкова