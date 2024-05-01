Utair дарит скидку 45 % на полеты в Анталью из Тюмени ко Дню защиты детей

| Фото: utair.ru | Фото: utair.ru

Utair вводит скидки 45 % для детей и 20 % для взрослых на билеты в Анталью из Тюмени и обратно. Чтобы ими воспользоваться, необходимо ввести промокод FAMILY24 при бронировании путешествия с ребенком до 12 лет — стоимость снизится автоматически.

Купить билеты по акции можно на сайте или в мобильном приложении "Уютное небо — "ЮТэйр" до 30 июня. Даты вылета — без ограничений. В акции участвуют билеты, оформленные по тарифам "Оптимум", "Премиум" и "Евробизнес".

Полеты по направлению будут выполняться с 7 июня — по вторникам и пятницам. Вылет из Тюмени — в 8 часов 50 минут, из Антальи — в 13 часов 30 минут. Время в пути — 5 часов 15 минут.