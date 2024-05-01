Около 600 пловцов поборются за Кубок главы Тюмени
Спорт, 19:31 30 мая 2024
| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени
Кубок главы города по плаванию, посвященный Дню защиты детей, пройдет в Тюмени с 31 мая по 2 июня. Соревнования состоятся в спортивно-оздоровительном центре "Зодчий" (ул. Луначарского, 2, корп. 5), сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.
Порядка 600 юношей и девушек поборются за награды в таких стилях, как брасс, баттерфляй, на спине, комплексное плавание и вольный стиль. Победителей и призёров в каждой возрастной группе наградят кубками, медалями и дипломами.
Торжественное открытие соревнования 31 мая начнется в 13 часов. Начало заплывов в первый день в 13 часов 15 минут, в остальные дни - в 14 часов.
Возрастное ограничение: 0+