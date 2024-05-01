На участке Обхода Тюмени укладывают органоминеральную смесь

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Органоминеральную смесь укладывают на участке Обхода Тюмени в районе развязки с улицей Ямской. Видео с места работ обнародовано в Telegram-канале Главного управления строительства Тюменской области.

“На участке Обхода города Тюмени в данный момент идет укладка основания дорожного покрытия. В 2024 году на обходе Тюмени впервые используют органоминеральную смесь. Это особый состав, который применяется при строительстве федеральных трасс. Таким образом службы хотят укрепить основание дороги. Слой основания должен продлить срок службы верхних слоев, снизить образование колеи. В составе – эмульсия, асфальтная срезка и цемент”, – рассказали на видео в Telegram-канале.

Укладка органоминерального слоя и слоев асфальтобетона по технологии производится круглосуточно. Экспериментальный участок имеет площадь 8 тыс. кв. метров. Работы завершат в ближайшие два дня. Водителей просят в это время планировать свои поездки заранее, так как подрядной организации пришлось отступить от принципа работать только в ночное время. В зоне производства работ возможны краткосрочные затруднения проезда. К 1 июня движение на участке откроют полностью.

Инна Пахомова