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70 пилотов из девяти регионов съедутся на соревнования по картингу в Тюмень

Спорт, 11:19 31 мая 2024

АОУ ДО УМР «Центр реализации молодежных программ» | Фото: АОУ ДО УМР «Центр реализации молодежных программ»

Чемпионат и первенство Тюменской области и Кубок Евразии по автомобильному спорту в дисциплине "картинг" пройдут в селе Упорово 1 и 2 июня.

На старт выйдут 70 пилотов из Тюменской, Челябинской, Омской, Свердловской, Курганской, и Томской областей, Алтайского края, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, а также Республики Удмуртии. Тюменскую область представят спортсмены из Упорово, Тюмени, Тобольска и Ялуторовска, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Соревнования пройдут по шести классам в зависимости от мощности моторов картов и возраста пилотов: "Мини" (9-11 лет), "Супермини" (10-13 лет); "Ротакс макс юниор" (12-15 лет); "Ротакс макс мини" (10-13 лет), "Ротакс макс" (от 14 лет и старше), "KZ2" (от 15лет и старше).

Результаты заездов участников из Тюменской области пойдут в зачет первого этапа региональных чемпионата и первенства по автомобильному спорту. Всего этапов ожидается три, последний из них состоится в конце лета.

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