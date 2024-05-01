Онлайн-уроки по безопасности проведут для школьников сотрудники МЧС

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Онлайн-уроки в рамках акции "Мои безопасные каникулы" проведут для школьников сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области с 30 мая по 6 июня. Уроки направлены на информирование подрастающего поколения о правилах безопасности в летний период, сообщает пресс-служба ведомства.

Занятия во все дни кроме 1 и 2 июня будут начинаться в 14 часов. Трансляцию уроков можно посмотреть по ссылке во ВКонтакте.