12 тыс. 558 тюменцев получили уведомления о будущей пенсии

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Свыше 12 тыс. 558 тюменцев получили уведомления о своей будущей пенсии с начала 2024 года. Сведения были направлены в личные кабинеты получателей на портале госуслуг, сообщает отделение СФР по Тюменской области.

Впервые сообщения приходят мужчинам, которым исполнилось 45 лет, и женщинам после 40 лет. Далее уведомления поступают каждые три года.

Сообщение содержит информацию о страховом стаже гражданина, количестве пенсионных коэффициентов и рассчитанном, исходя из этих показателей, размере будущей страховой пенсии по старости. Благодаря таким уведомлениям жители региона могут проверить данные, которые работодатели предоставляют в региональное отделение СФР, а также заранее оценить свои пенсионные права и предпринять меры для увеличения размера будущей пенсии.

Для получения проактивных уведомлений у жителей должна быть подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. В ином случае сведения о своих сформированных пенсионных правах можно получить при личном визите в клиентскую службу Отделения СФР по Тюменской области.

Уточнить информацию можно в едином бесплатном контакт-центре по тел.: 8-800-100-00-01.