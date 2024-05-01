Тюменцы могут поделиться секретами воспитания детей во флешмоб-конкурсе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Родителей Тюменской области приглашают принять участие во флешмоб-конкурсе "Наш секрет". Им необходимо поделиться своими секретами успешного воспитания детей. Победителей ждут денежные призы, сообщают организаторы.

"Социальные сети могут быть нашими помощниками в совершенствовании навыков и компетенций. Пример другого человека, его открытия в нелегком пути воспитания и взросления ребенка, могут помочь нам в трудную минуту родительства, вдохновить и дать импульс для дальнейшего развития" - сказала руководитель семейного проекта "Создавая будущее" Елена Кашкарова.

Необходимо опубликовать фото семьи или одного родителя с ребенком на личной странице во ВКонтакте с 30 мая по 8 июня 2024 года. В посте под фото обязательно должны быть: ответ на вопрос: "Как вы помогаете ребенку стать самостоятельным и успешным?" и хештег #НашСекретТюмень. От одного родителя принимается одна публикация. Профиль участника конкурса на время конкурса и подведения итогов должен быть открыт.

"Социальные сети могут быть нашими помощниками в совершенствовании навыков и компетенций. Пример другого человека, его открытия в нелегком пути воспитания и взросления ребенка, могут помочь нам в трудную минуту родительства, вдохновить и дать импульс для дальнейшего развития" - отмечает Елена Кашкарова, руководитель семейного проекта "Создавая будущее".

По окончании срока публикации постов во ВКонтакте оргкомитет конкурса выберет пять победителей, каждый из которых получит денежный приз в размере четырех тысяч рублей. Подведение итогов и объявление результатов конкурса пройдет 10 июня 2024 года Лучшие фотографии и секреты будут размещены в итоговом ролике флешмоба.