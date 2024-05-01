Тюменские студенты-медики поучаствуют в программе "Эрудит"

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Серию интернациональных интеллектуальных мероприятий для иностранных студентов проведут в Тюменском медицинском университете осенью 2024 года. Грант на реализацию программы "Эрудит" в конкурсе Росмолодежи в размере 922 тыс. рублей выиграла студентка вуза Татьяна Парахина, сообщает пресс-служба медуниверситета.

Проект направлен на повышение интереса граждан других стран к изучению русского языка как иностранного, развитие и проявление профессиональных знаний, общей эрудиции, коммуникативных навыков в игровом формате. К участию планируется привлечь 300 иностранных студентов.

"Программа адаптации иностранных студентов "Эрудит" поможет ребятам из других стран, обучающихся на разных курсах вуза, в развитии soft-skills через вовлечение в интеллектуальный досуг в коллаборации с русскоговорящими студентами", - рассказала Татьяна Парахина.

Соавторами программы стали Григорий Коржавин и Михаил Максимов из Института клинической медицины и студентка Института фармации Алина Вильданова. Наставник проекта - руководитель молодежного проектного офиса Тюменского медицинского университета Анастасия Соснина.

Проект реализует Интеллектуальный клуб Тюменского медицинского университета, планируется привлечь к участию студентов из международного клуба вуза и Medmedia, а также волонтеров.