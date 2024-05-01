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"Фестиваль талантов" пройдет на четырех площадках Тюмени 1 июня

Общество, 11:41 31 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Городской праздник детского творчества "Фестиваль талантов" и IV городской фестиваль детских оркестров "Новый Олимп" пройдут в Тюмени 1 июня. Местом проведения мероприятий станут четыре площадки, сообщает городской департамент культуры.

Горожане и гости города смогут увидеть выступления юных артистов, танцоров и музыкантов с 12 часов на площади 400-летия Тюмени, с 11 часов – в амфитеатре на улице Республики, 21, в Школьном сквере и на пешеходной улице Дзержинского.

Лучшие творческие композиции представят воспитанники детских школ искусств. Юные хореографы, вокалисты, инструменталисты и художники покажут свои умения. Для гостей также будут работать интерактивные площадки, пройдут мастер-классы.

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