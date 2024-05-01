Проект реновации Литературного бульвара в Тюмени разработают молодые архитекторы

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Конкурс для молодых архитекторов по реновации Литературного бульвара в Тюмени запустила компания "Колесник". Представить проект на конкурс могут будущие и действующие архитекторы в возрасте до 35 лет.

Об этом сообщил арт-директор компании "Колесник", руководитель Ассоциации редевелоперов Денис Силин на пресс-конференции 30 мая.

"Литературный бульвар — площадка в центре города, между улицами Советской и Елецкой. Это большая крыша паркинга, которая стала прогулочной зоной. Поскольку у нас рядом офис, мы это пространство постоянно видим, нас, честно говоря, начало удручать его состояние, и нам хочется, чтобы оно менялось. Для этого нужен какой-то образ будущего. На текущем этапе мы готовы взять на себя организацию самого конкурса, чтобы в середине июня у нас появилось реальная видимость этого пространства, как оно могло бы развиваться в следующие пять лет. Как оно будет реализовываться — вопрос более сложный", — рассказал он.

Реновация Литературного бульвара будет поэтапным процессом, отметил основатель редевелоперской компании "Колесник", председатель Ассоциации редевелоперов Сергей Колесник. Он отметил, что юридически это пространство связано не столько с жителями ближайших домов, сколько с сотрудниками находящихся рядом организаций, которые являются собственниками парковочных мест.

"Так сложилось исторически, что эта крыша паркинга, город не может взять на баланс и провести свой конкурс, сделать там сквер. Периодически девелопер, который построил дома рядом, спонсирует небольшие мероприятия, работу художников. Со временем бульвар разрушается, особенно ступеньки при подъеме. В этом году мы на себя возьмем ступени, задача для архитекторов — уменьшить площадь подъема, обыграть ступеньки — сделать клумбы, места, где можно посидеть. Площадь бульвара — около пяти тысяч квадратов. Чтобы сделать это, нужно в лучшем случае 15 миллионов рублей, сказать, что они у нас уже лежат на счету и завтра мы пойдем делать, мы не можем. Первый этап сделаем, на следующий год что-то еще сделаем — найдем соучастников этого мероприятия. Будем продолжать вести диалоги с представителями органов власти, уже имея какую-то картинку. Это просто начало пути. Может быть, тогда найдется решение этого вопроса и в архитектурном смысле, и юридически-правовом", — отметил Сергей Колесник.

Организаторы отмечают, что для архитекторов это возможность выиграть денежный приз. Занявший первое место проект получит 150 тыс. рублей. Также авторы лучших работ смогут пройти стажировку в одном из известных архитектурных бюро страны.

Влада Нерадовская