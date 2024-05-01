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Интерактивы, концерт и поездка ждут тюменцев на Детской железной дороге 1 июня

Общество, 11:08 31 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Торжественная линейка юных железнодорожников откроет День защиты детей 1 июня на Тюменской железной дороге. У ребят стартует производственная практика. После чего посетителей пригласят на праздничный концерт с участием практикантов. Также гостям предложат стать участниками развлекательной программы с аниматорами.

"Всех желающих приглашаем на праздник, и прокатиться по нашей малой магистрали. Отмечу, что этот летний период особенный, потому что третьего августа мы отпразднуем 55-летний юбилей Тюменской детской железной дороги", - рассказала начальник Тюменской ДЖД Галина Мезенцева во время пресс-тура съемочной группе информационного агентства "Тюменская линия" 30 мая.

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Лера Пономарева занимается в учебном центре уже три года. В этот день она выступила экскурсоводом и рассказала пассажирам о Тюменской детской железной дороге, подвижном составе и живописных берегах Андреевского озера.

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"Учеба на юного железнодорожника дала мне много знаний и научила безопасности. Начались каникулы, поэтому поделюсь ими со своими ровесниками. Соблюдайте правила, не подходите близко к железной дороге, когда едет поезд, и не заходите за желтую линию", - посоветовала девушка.

Еще один юный железнодорожник Матвей Будим попробовал себя в качестве осмотрщика-ремонтника вагонов.

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"Занимаюсь третий год железнодорожным делом, очень нравится, учусь на пятерки. В дальнейшем хочу поступить в Уральский государственный университет путей сообщения. В июне приму участие в восьмом Слёте юных железнодорожников по специальности осмотрщик-ремонтник вагонов", - подчеркнул молодой человек.

О путешествии по Детской железной дороге корреспонденту "Тюменской линии" рассказал шестиклассник тюменской гимназии № 16 Даниил Квятковский.

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"Мне понравилась экскурсия и природа за окном. Интересно, что здесь работают ребята, а не взрослые. Я бы тоже хотел попробовать себя в роли машиниста", - поделился школьник.

За лето более 400 юных железнодорожников отработают на практике полученные в учебном центре Тюменской ДЖД теоретические знания. В этом им помогут опытные сотрудники и педагоги.

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Узнать подробности о путешествии по малой магистрали можно здесь.

Инна Кондрашкина

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# День защиты детей , летняя практика , Тюменская детская железная дорога

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