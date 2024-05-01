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Тюменцев приглашают на проектно-образовательный интенсив "Медиадрайверы"

Общество, 20:32 30 мая 2024

Фото из группы "МедиаДрайверы" во ВКонтакте. | Фото из группы "МедиаДрайверы" во ВКонтакте.

Федеральный проектно-образовательный интенсив "Медиадрайверы" пройдет в Тюмени 31 мая. Проект рассчитан на активную молодежь, которая своими инициативами сможет преобразить жизнь в регионе, сообщает инфоцентр регионального правительства.

За один день участники смогут узнать, что включают в себя первые шаги, необходимые для старта реализации идеи. Также они презентуют свои медиапроекты и примут участие в питчинге. Кроме того, предусмотрена возможность получить сопровождение проекта.

Экспертами интенсива станут основатель digital-агентства bQ Group Дмитрий Бескромный, основатель Perfomance Digital-агентства "Завтра Запустим" Вадим Славгородский, основатель проекта и директор АНО "сеть" Дмитрий Шелухин, эксперт факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ, креативный директор проекта Олег Иванов.

Интенсив пройдет в Тюменском государственном университете (ул. Перекопская, 15а). Регистрация — по ссылке.

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# питчинг , профобразование

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