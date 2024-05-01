Мастер-классы, настольные игры и ярмарка ждут тюменцев на пешеходной улице 1 июня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Инклюзивный праздник, посвященный Дню защиты детей, пройде на пешеходной ул. Дзержинского в Тюмени 1 июня. Мероприятие совместными усилиями организуют специалисты ТРАНБО "Открой мне мир", РО ВОРДИ Тюменской области и Мастерских "МИР" на Сургутской, сообщает пресс-служба департамента социального развития Тюменской области.

Для гостей подготовили различные мастер-классы. Для юных тюменцев будут работать аниматоры, можно сделать аквагрим. Пройдут состязания по адаптивным настольным спортивным играм "Джакколо", "Кульбутто" и "Крокинол". Принять участие в играх сможет любой желающий, независимо от возраста и особенностей. Каждый участник соревнований получит памятный значок с названием игры от "особых" сотрудников мастерских "МИР" на Сургутской. Всё это пройдет бесплатно.

Также в рамках праздника запланирована ярмарка продукции от мастерских и консультации для родителей от Семейных приемных ВОРДИ. Родители малышей смогут получить значки от мастерских с надписью "Я не капризничаю, у меня аутизм".