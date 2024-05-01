В Тюмени разыскивают мужчину, который обокрал магазин техники

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Личность мужчины, который 21 мая в ТРЦ "Кристалл" в магазине техники украл умную колонку, устанавливают полицейские. Подозревается мужчина на вид 40-45 лет, рост около 180 см, был одет в кепку черного цвета, футболку черного цвета, джинсы голубого цвета, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело по ст. "Кража". Если известна какая-либо информация о личности и местонахождении подозреваемого, необходимо сообщить в полицию по телефонам: +7 (3452) 27-01-00, либо 102.